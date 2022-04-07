Erman Toroğlu'nun iddiaları karşısında Şenol Güneş neden sessizliğini koruyor?

Erman Toroğlu, yeni piyasaya çıkan kitabında 45 yıl öncesi dair çok konuşulacak ve tartışma yaratacak iddialara yer verdi. Ajansspor'un aktardığına göre Toroğlu, kitabında 1976-1977 sezonunda Trabzonsporlu futbolcuların Zonguldakspor'dan para aldığını iddia etti. Kitapta para alan isimlerin arasında Şenol Güneş'in de olduğu belirtildi.

"Necmi Perekli Trabzonspor'u lekeleyeceksiniz" diyor

Toroğlu, 1976-1977 sezonunda Trabzonsporlu futbolcuların Zonguldakspor'dan para aldığını öne sürerken, bu konuda söz konusu takımın kalecisi Şenol Güneş ile aralarında geçen konuşmaya da yer verdi. İşte Toroğlu'nun iddiaları:

"Genelde maç satmayı futbolcular bireysel yaparlar. Ama bazen de çok özel durumlarda organize olan birkaç futbolcu da olabiliyor! 1976-1977 sezonu... Trabzonspor 43 puanla şampiyon oluyor. İçerideki 15 maçın 14'ünü kazanıyor. Ligin son haftasında içeride oynayacağı Zonguldak maçında nedendir bilinmez berabere kalıyor! Maçtan önce futbolculara para geldiği iddia ediliyor, yönetimin haberi yok. Trabzonspor santraforu Necmi Perekli (o sezon 21 golle Gol Kralı olmuştu) futbolculara. "Hiçbiriniz yaramazsınız," diyor. Ahmet Suat Özyazıcı'ya dönerek, "Sen de bu işe dâhilsin, yaptığınız iş doğru değil. Trabzonspor'u lekeleyeceksiniz" diyor ve kampı terk ederek arabasına biniyor Erzurum'a doğru yola çıkıyor. Ve ertesi günü maç 0-0 bitince 26 puana çıkan Zongludakspor kümede kalıyor, 25 puanlı Göztepe küme düşüyor."

"Şenol Güneş 'Parayı tadilata harcadım' diyor"

"Maçın akabinde yönetimin haberi oluyor ve büyük tepki gösteriyor. Futbolcuların hepsine çağrı yapıyorlar. "Aldığınız paraları getirin, Zonguldak'a geri göndereceğiz." diyorlar. Bir kısım futbolcu getiriyor, bir kısmı getirmiyor. Getirmeyenlerden Şenol Güneş yönetime şöyle bir açıklama yapıyor: "Evde tadilat yaptım ve parayı harcadım." Bu futbolcuların bir kısmının seneye transfer konuşmalarında aldıkları paralar yönetim tarafından tahsil ediliyor."

"Şenol Güneş beni iki defa aradı"

Erman Toroğlu, bu iddiasını çok yerde konuştuğunu ve yazdığını anlatırken, Şenol Güneş ile de aralarında geçen konuşmalara kitapta yer verdi. Kitapta bu bölüm de şöyle yer alıyor:

"Bunun üzerine Şenol Güneş beni iki defa aradı. İkinci aradığında Ankara'da arkadaşlarla öğle yemeği yiyordum. Bana dedi ki "Ben gol yemedim ki, nasıl şike yapmış oluyorum?" Ben de "Gol yemene gerek yok, para almışsınız. Parayı niye aldınız?" deyince cevap veremiyor. Parayı almadım diyemiyor, gol yemedim diyordu sadece. "Sen bunu hep yazıyorsun, ben seni mahkemeye vereceğim," dedi. Ben de "Vermezsen adam değilsin," dedim. Ağzını bozmaya yeltendi. "Bak telefon açıp ağzını bozarsan, ben de bozarım, yakışık almaz," dedim. Yine, "Seni mahkemeye vereceğim" dedi. Ben de, "Sana bir kıyak yapayım mı?" dedim. "Neymiş o kıyak?" dedi. "Necmi Ağabey'inle konuş, ondan sonra beni mahkemeye ver," dedim. Bu bir anda durdu, kem küm etti, "Ben Necmi Ağabey'le ne konuşacağım ki?" diye sordu. "Bak hâlâ kafan çalışmıyor," dedim. Telefonu kapattı."