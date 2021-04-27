Erken doğan buzağıyı evlerinde besliyorlar

Artvin merkeze bağlı Taşlıca (Hatila) köyü Molas Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sayibe ve Nuri Öztürk çifti, doğum süresinden bir hafta önce dünyaya gelen buzağının, ahır şartlarında yaşamayacağını düşünerek evlerinde besleme karar verdiler. Ahıra giden Nuri Öztürk, yerde hareketsiz yatan buzağıyı görünce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bir süre sonra kendine gelen buzağıyı ahır da saklayamayacağını düşünen Öztürk, evde saklamaya karar verdi.

Öztürk, evinin oturma odasında beslediği buzağıyı özenle bakıp elleriyle süt içiriyor. Yaşama tutulması için sobanın yanında saklayan ve etrafına yastık koyan Nuri Öztürk “Buzağı günü gelmeden erken doğdu. Ayakta duramıyordu. Bu nedenle annesi de süt içiremedi. Bir hafta evde kucakta büyüttük. Kafasını tutamıyordu. Bizde başına yastık koyduk. Bir hafta sonda ahırın en yaşlı ineği olan ‘Devlet' ismini verdiğimiz ineğimiz sahiplendi. Şimdi yürümeye başladı çok mutluyuz. 50'e yakın büyük baş hayvanımız var. Böyle durumda ahır şartları uygun olmuyor. Bu nedenle evde sıcak ortamda özenle ilgiyle bakıyoruz. Kalafat'ta bu şekilde hayta tutundu” diyerek sözlerin tamamladı.