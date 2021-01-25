Erkekler Mağazadan Alışverişi Neden Sevmiyor?

Kadın için saatlerce çarşı pazarda gezmek, mağazalara girmek, istediği ürünü seçip denemek, dakikalarca pazarlık yapmak, bir tutku, eğlence, hatta psikolojik tedavi yöntemi. Fırsatım, imkânım olsa tüm günümü mağazalarda geçiririm diyen milyonlarca kadın vardır.

Ya erkekler...

“Para Dağıtan Site” Avantajix.com’un araştırmasına göre, 10 erkekten sadece ikisi çarşı pazar gezerek alışveriş yapmaktan hoşlanıyor. Erkeklerin çoğunluğu mağazalara girmekten kaçınırken, eşine alışverişte eşlik etmeyi “işkence” olarak görenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

Kullanıcılarından gelen fikirleri değerlendiren, bu konularda sık sık anketler düzenleyen Avantajix.com, üyesi olan 25-45 yaş grubundaki erkeklerin bir kısmına, çarşı pazar alışveriş davranışları konularındaki görüşlerini sordu.

Ankete katılan erkeklerin yarısı, çarşı pazarda alışveriş yapmaktan hoşlanmıyor; her 3 erkekten biri ise nefret ediyor.

Erkeklerin “Mağazadan alışverişlerde sıkılmanızı tetikleyen şeyler neler?” sorusuna verdikleri 10 popüler cevap şöyle:

*İçeri girer girmez peşine takılan, istemediği ürünü satmaya çalışan satış görevlisi (Yüzde 60)

*Caddelerde, AVM’lerde park yeri bulunmaması (Yüzde 50)

*Kasadaki ödeme sırası (Yüzde 45)

*Alışveriş sonrası eşyaların taşınması (Yüzde 45)

*Uygun olmayan (küçük, havasız vs) deneme kabinleri (Yüzde 40)

*Deneme kabini önündeki kuyruk (Yüzde 40)

*Başkasının denediği bir giysinin denenmek zorunda kalınması. (Yüzde 30)

*O mağazadan bu mağazaya koştururken bele ağrılar girmesi (Yüzde 25)

*Mağazanın kapanma saatlerinin iş saatlerine uymaması. (Yüzde 20)

*Tarzına uymayan gürültülü müzik yayını (Yüzde 15)

Kadınların İkna Yöntemleri

Erkek erkeğe yapılması şartıyla alışverişi “çekilebilir bir etkinlik” olarak görenlerin oranı yüzde 40 olurken, her 10 erkekten yedisi, eşlerine alışverişte eşlik etmeyi “işkence” olarak nitelendiriyor.

Erkeklerin yüzde 55’i, “bedeli ne olursa olsun” eşleriyle özellikle giyim alışverişi yapmaktan kaçındıklarını itiraf ediyor.

Eşleriyle birlikte alışverişe çıkan erkeklerin yüzde 60’ı ise “ızdırap” olarak gördükleri bu eylemi, bir rüşvet karşılığı yaptıklarını itiraf ediyor.

Alışveriş sonrası yemek yemek, dizi/maç seçeneğinde erkeğe söz hakkı tanımak, arkadaş etkinliğine katılmasına izin vermek, bir sonraki alışverişte evde kalmasına izin vermek, kadınların ikna yöntemleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Erkeklerin yüzde 70’inin, konu kendisine giyecek bir şey alınması ya da teknoloji mağazaları olduğunda alışverişe “koşa koşa gittikleri de” anketin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

İnternetten Alışveriş En İyi Çözüm

Avantajix.com Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, anketin internetten alışverişle ilgili sorularına her iki tarafın da olumlu cevaplar verdiğinin altını çizerek, “İnternetten alışverişte iki taraf da bağımsız hareket edebiliyor, kadın saatlerce giyim mağazalarının, erkek de yine saatlerce teknoloji mağazalarının sanal dünyasında sıkılmadan gezebiliyor. Sadece karar verme aşamasında birbirlerinden yardım istiyorlar. Bu da onları mutlu ediyor. Sonuç olarak internet üzerinden alışveriş, ilişkide harmoniyi sağlamak ve stresi minimuma indirmek adına her iki taraf için en iyi çözüm gibi görünüyor” dedi.