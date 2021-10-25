Erkan Tan koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.