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ABD Büyükelçiliği: “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder”.
Erkan Tan koronavirüse yakalandı
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen A Haber'de izleyicinin "ver mehteri ver" bağırışlarıyla tanıdığı, Sabah Ajansı programını sunan gazeteci Erkan Tan, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Güncel 25.10.2021, 15:42
Sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.