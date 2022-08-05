Eren Abluka-30 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde ‘Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' Narko Terör Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 920 personel 56 operasyonel tim görev aldığı aktarıldı.

1 milyonu aşkın kök kenevir ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL tutarında; 30 kg toz esrar, 107 kg kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir bitkisi ve 182 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Bakanlıktan, operasyon ile ilgili yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.