Erdoğan’ın okuduğu tefsir kitabı 53 yıl sonra bulundu!

Karamanlı yazar ve yayıncı Muzaffer Can’ı Karaman’daki evinde bir grup akademisyen arkadaşlarla ziyaretimiz sırasında kütüphanesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait 1969 yılında okuduğu ders kitabını gördüm. Kitabı dikkatle incelediğimde, kitabın tüm sayfalarının dikkatlice okunduğunu, notlar alındığı ve adeta kitabın baştan sona ezberlenircesine gözden geçirildiğini müşahede ettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait yarım asrı aşkın kitabının Karaman’dan çıkmasının ilginç hikayesini yayıncı ve sporcu Muzaffer Can’dan dinledik.

Yayıncı, yayıncı ve güreşçi Can

Uzun yıllar İstanbul’da Beyazıt Beyazsaray kitapçılar çarşısında yayıncılık yapan ve şu anda memleketi olan Karaman’da ikamet eden eski güreş şampiyonu ve yazar Muzaffer Can, yarım aşırı aşkın Cumhurbaşkanına ait ders kitabını özenle muhafaza ettiğinin altını çizerek, “Bu kıymetli kitap İstanbul Beyazsaray kitapçılar çarşısında yayıncılık yaptığım yıllarda satın aldığımız 500 kitabın arasından çıktı. Kitabın çoğu Arapça kitaplarda oluşuyordu. Kitapları 1970’li yılların başında yani bundan 50 yıl önce satın aldım. İçinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ait 1969 yılında İstanbul İmam-Hatip Ortaokul birinci sınıfta okuduğu kitabı da gördüm. O zamandan bu zamana özenle saklıyorum.”

Cumhurbaşkanı’nın ismi ve numarası!

Karaman'da yaşayan emekli yayıncı, yazar ve güreşçi Muzaffer Can, yaklaşık 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanesin özellikle Arapça ve Osmanlı nadide eserler yer alıyor. Bu eserlerden biri de 700 yıllık nadide Arapça bir eser de bulunuyor.

Can, kütüphanesini tasnif ederken, ders kitapları arasında bulunan 1969 Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitaplığı basımı İstanbul İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Sofuoğlu'nun hazırladığı "Tefsir Dersleri/Altıncı sınıf" adlı kitabın iç kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğunu gördü.

Can, ilk sayfasında "6-B - 423 / Tayyib Erdoğan" yazısı bulunan, içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notların yer aldığı kitabın araştırmaları sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit etti.

Erdoğan'ın notları!

İslami ilimlerden hadis alanında uzman olan Muzaffer Can, Eminönü'ndeki Yavaşça Şahin Paşa Camisi'nde imam olarak görev yaptığı dönemde İslami kaynak kitaplarla yakından ilgilendiği ve ilmi çalışmalar yaptığını belirterek, “1970’li yıllarında, bir hanımefendi yanıma gelerek, avukat olan babasının vefat ettiğini ve kütüphanesindeki kitapları satmak için geldi. Fatih'teki evde bulunan 500 kitabı inceledikten sonra satın aldım. Kitapların içerisinde, el yazması nadir eserler, lügat, hukuk kitapları, dergiler, ikinci el ders kitapları da vardı. Kitapları tek tek inceleyerek aldım. İkinci el kitapların bazılarında isimler bazılarında notlar vardı. İmam hatipte okutulan ders kitaplarında da öğrencilerin isimleri vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in de ismi vardı ancak o tarihte tanınan bir sima olmadığı için dikkatimizi çekmedi. Bundan birkaç yıl önce kitapları tasnif ederken, ders kitabı olarak kullanılan tefsir kitabının içerisinde Cumhurbaşkanımızın isminin ve okul numarasının yazılı olduğunu fark ettim.”

Kitabın tamamını bir akademisyen olarak incelediğimde yorumlayan eğitim bilimler, kitabın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el yazısıyla derslere ilişkin aldığı notların yer aldığını, yine sınavda sorulabilecek yerlerin de işaretlendiğini gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatli bir öğrenci olarak kitapta önemli yerlerin altını çizdiğini ve çizdiği yerleri de muhtemelen ezberlediğini tahmin ediyorum.

Karaman’da ve İstanbul’daki evinde toplam 20 binden fazla ağırlıklı olarak Arapça ve Osmanlıcı nadide eserlerin olduğu kütüphanesini faydalı olacak bir yere bilabedel bağışlamak istediğini söyleyen 75 yaşında Muzaffer Can, bu durumu akademisyen Süleyman Doğan’a aktardı.

Muzaffer Can kimdir?

Karaman'ın Kurucabel köyünde 1947'de dünyaya gelen Can, ilk ve orta okulu Karaman'da okudu, bu sıralarda Karaman Kur'an kursuna başladı, Kılbasan'da Arapça dersleri aldı. Fıkıh, hadis ve tefsir konusunda çalışmalarını sürdüren Can, dışarıdan imam hatip lisesini bitirdi, aynı dönemde güreş sporuyla ilgilenmeye başladı. Karaman Dikbasan Camisi'nde imam olarak görev yapmaya başlayan Can, 9 Haziran 1969'da İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılarak, 48 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Can, bir sonraki yıl da Doğu Almanya'daki Avrupa şampiyonasına iştirak etti.

Can, 1972'de İstanbul'da Eminönü Yavaşça Şahin Paşa Camisi'ne tayin edildi. 1975'te Almanya Freising Güreş Kulbü'nden davet alınca Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan parasız izin alıp Almanya'ya gitti ve aldığı başarılarla burada meşhur oldu. İslami alanda çalışmayı tercih ederek güreşi bırakan Can, Almanya'da İslami çalışmalara ağırlık verdi.

Mevlana Ebul-A'la el-Mevdudi, Ebu'l Hasen Ali Hasen en-Nedvi, Muhammed Sultan Nemenkani ve Ali Ulvi Kurucu'nun da aralarında bulunduğu pek çok İslam alimi ile tanışan, sohbet ve münazara meclislerine katılan Can, çeşitli ülkelerde çalışmalarda bulundu. İbn-i Kayyım El Cevziyye'nin meşhur eseri "Zadül-Mead"ın tercüme, tahkik, tenkit ve mukayeseli olarak 6 cilt olarak neşreden Can, Hafız Zehebi'nin "Tarihül-İlamı" adlı kitabının son sahabenin ölümüne kadar ki kısmını 6 ciltte tercüme etti. Can, Kur'an Kültürü Kaynaklarıyla Hac Rehberi kitaplarını kaleme aldı. İslami kaynak eserlerle yakından ilgilenen, hadis, fıkıh, tefsir alanlarında çalışmalarda bulunan, milli güreşçi olarak Avrupa'daki şampiyonalarda ödüller alan Can, İstanbul ve Almanya'daki yaşamından sonra memleketine dönerken içerisinde ikinci el ders kitapları, dergiler, Türkçe lügat, el yazması eserlerin de bulunduğu kitaplarının bir bölümünü yanında götürdü. Can'ın kitaplarının bir bölümü de İstanbul'daki kütüphanesinde kaldı.

Kuran'ın anlaşılması, mealinin kavranabilmesi hususunda çalışmalarına devam eden Can, Arapça, Farsça ve Almanca biliyor.

kaynak:ittifakgazetesi.com