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Erdoğan'ın Laç Deprem Konutları Teslim Töreni’nde çok önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetine icabetle etmek için Arnavutluk’a geldi. Erdoğan 2022'nin ilk yurt dışı ziyaretinde, Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, "Türkiye – Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor..
Güncel 17.01.2022, 14:50 17.01.2022, 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laç Deprem Konutları Teslim Töreni’nde konuşuyor