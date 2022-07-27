'Erdoğan'ın diploması' davasında mahkemeden karar

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek üniversitede bulunması gereken yükseköğretim diplomasının, üniversite sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz'ın haberine göre Marmara Üniversitesi, 07 Mayıs 2021’de HKP’nin başvurusunu “kişisel veri olduğu” gerekçesiyle reddetti. HKP avukatları bunun üzerine üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvuru yaptı. Kurul, 07 Temmuz 2021’de HKP’nin başvurusunu “kişisel veri olduğu” gerekçesi ve oybirliği ile reddetti.

HKP avukatları BEDK bu kararının iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. 14. İdare Mahkemesi de 16 Kasım 2021 tarihinde “Her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması” gerekçesiyle “ehliyet yönünden” davayı reddetti. HKP avukatları Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 30 Haziran 2022’de Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle kaldırdı ve yeniden karar verilmek üzere mahkemeye gönderdi.

Kararın devamında ise “Mahkeme tarafından, davanın Anayasanın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu göz önüne alınarak işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği açıktır” denildi. (Cumhuriyet)