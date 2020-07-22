Erdoğan’dan Pınar Gültekin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Pınar Gültekin’in katledilmesiyle ilgili Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

“LANETLİYORUM”

*Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

*Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz.

*Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur.

*Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.

*Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum.