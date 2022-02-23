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Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Ege’de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak nota verildi.
Sağlık Bakanlığı: "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir."
Erdoğan, Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Güncel 23.02.2022, 17:01