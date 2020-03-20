Erdoğan ve eşi de sağlık çalışanlarına destek eylemine katıldı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eşiyle birlikte saat 21.00'da Kısıklı'daki konutundan sağlık personeline alkışlarla destekte bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'daki paylaşımında, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar... pic.twitter.com/qiMof7rjbm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2020

Erdoğan, videoda yer alan konuşmasında, "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğa, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza şahsım, ailem, milletim adına selamlar sevgiler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini kalbine götürerek verdiği selamın ardından, "Gönül selamı. Sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim." dedi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TWİTTER PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Koronavirüs ile mücadelemizin fedakar kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.