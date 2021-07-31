Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yangınlardan etkilenen tüm bölgelerimizi afet bölgesi ilan ettik. Şu anda vatandaşlarımızın beklentilerini devlet olarak gidermiş olduk.

Antalya, Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa, Mersin, Aydıncık, Silifke, Osmaniye, Merkez ve Kadirli ilçelerindeki mahalleler, Muğla, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Adana, Aladağ, İmamoğlu Kozan ilçelerinde bulunan tüm mahalleler bu kapsamda yer alıyor.

Ortaya çıkan acil ihtiyacı karşılamak için 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, ahırlarıyla, yöresel mimariye uygun bir şekilde tamamlanacak.

Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız, ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz. Anayasaya göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetimi olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak görevimizdir.

Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir.

Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur.

(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir.

Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür.

Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir.

Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu'nun (THK) filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan üçü ile, 18 helikopter THK ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır.

Erdoğan: Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan, miadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir.

Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyetimiz, Jandarmamız, istihbaratımız yangın çıkan yerlerdeki her türlü emareyi değerlendirerek inşallah soru işaretlerini giderecektir. Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize, milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur.

Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum.