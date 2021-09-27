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Erdoğan Twitter'dan paylaştı! Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş, yurt polemiğiyle ilgili "Parklarda yatanların öğrencilikle ilgisi yok" diyerek tepki göstermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğunu vurguladı.

Güncel 27.09.2021, 23:14 27.09.2021, 23:18
Erdoğan Twitter'dan paylaştı! Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir

İşte o paylaşım:

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