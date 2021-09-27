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Erdoğan Twitter'dan paylaştı! Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir
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Erdoğan Twitter'dan paylaştı! Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş, yurt polemiğiyle ilgili "Parklarda yatanların öğrencilikle ilgisi yok" diyerek tepki göstermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğunu vurguladı.
Güncel 27.09.2021, 23:14 27.09.2021, 23:18
İşte o paylaşım:
Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. pic.twitter.com/rWEJodOV69— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2021