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Erdoğan: "Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada koronavirüs salgınına nispeten daha hazırlıklı yakalandıklarını söyledi.

Erdoğan: "Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada koronavirüs salgınına nispeten daha hazırlıklı yakalandıklarını söyledi.

10 Nisan 2020 Cuma 12:37
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Erdoğan: "Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık"

Erdoğan, ''Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma'' konulu olağanüstü video konferansta yaptığı konuşmada, konsey üyeleri arasında gerekli dayanışma ve yardımlaşmanın tesis edildiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

''Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde, salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık.'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz. Mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Konsey üyelerimizden geçiş belgesi, kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum. Salgının önlenmesi amacıyla yolu taşımacılığına kısıtlamalar getirdik, ancak karşı taraf izni verdiği sürece hiçbir kargo sürecini aksatmadık. Bu çerçevede tüm dostlarımızın gerekli özveriyi göstermesini bekliyoruz. Salgın, acil durumlarda iletişim alanını kesintisiz bir şekilde işletilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Konseyimizin bu anlamda siber güvenlik hususunun geliştirmesi konusunda da rol alabileceğine inanıyorum. Ulaştırma ve iletişim bakanlıklarının da video konferans yöntemiyle bir araya gelmesini teklif ediyorum. Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize geri dönüşlerini temin ettik. Sizlere de Türkiye'de bulunan vatandaşlarınız tahliyeleri için uçak seferleri noktasında gerekli kolaylıkları gösterdik, gösteriyoruz. Vize ve ikamet izni yapan yabancılara tedbirler süresince ceza işlem uygulamama kararı aldık. Türk vatandaşlarının olabilecek tahliyeleri kapsamında sizlerin de benzer esneklikleri sağlayacağınıza inanıyorum.''

Son Güncelleme: 10.04.2020 12:39
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