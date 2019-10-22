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Erdoğan-Putin Zirvesi merakla bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yapacak. Soçi'den gelecek haberlerin yakından izleneceği güne Dolar/TL, 5,85 liranın üzerinde başladı.

Erdoğan-Putin Zirvesi merakla bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yapacak. Soçi'den gelecek haberlerin yakından izleneceği güne Dolar/TL, 5,85 liranın üzerinde başladı.

22 Ekim 2019 Salı 11:35
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Erdoğan-Putin Zirvesi merakla bekleniyor

Piyasaların, perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediği bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri de bugünkü Erdoğan-Putin görüşmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacağı görüşme ve sonrasında yapılacak olan açıklamalar piyasaların radarında olacak. 

Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

120 saatlik süre bugün doluyor

Piyasalar açısından günün bir diğer konu başlığı ise ABD ile varılan Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik aranın bugün doluyor olması. 

Bilindiği gibi Türkiye ile ABD arasında Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için varılan anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik süre için operasyona ara verirken söz konusu zaman zarfında terör örgütü YPG yaklaşık 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin gerisine çekilecek. 120 saatlik zaman diliminin bugün saat 22.00’de dolacak olması nedeniyle bölgeden gelecek haber akışı ve Türkiye’nin tavrı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Öyle ki, belirlenen süre içerisinde güvenli bölgenin oluşturulması durumunda Türkiye’nin operasyonu durdurması, ABD’nin ise mevcut yaptırımları geri çekmesi bekleniyor. Analistlere göre; aksi bir senaryoda Türkiye operasyona devam edeceğini açıkladığı için muhtemel jeopolitik riskler TL varlıklar üzerindeki baskının yeniden artmasına yol açabilir.

Jeopolitik gelişmeler baskı yaratıyor

Dün gün içerisinde 98.500 seviyelerine kadar yükselen Borsa İstanbul, kapanışa doğru kazanımlarını silerek günü 97.324 puandan kapatmıştı. Hisse senedi fiyatlarının yönünde de bugünkü Erdoğan-Putin zirvesinden çıkacak sonuçlar etkili olacak. 

Dolar yeniden 5,85'in üzerini gördü

Dolar dün akşam piyasalar kapandıktan sonra  5,86 seviyelerinin üzerini görmüştü. Gece boyunca 5,85 üzerinde seyreden dolar bu sabahki ilk işlemlerde 5,84 seviyelerine geriledi. Saat 09:20 itibariyle dolar/TL kuru 5,8450'den, Euro/TL ise 65240 seviyelerinden işlem görüyor. 1 İngiliz Sterlini ise 7,5920 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul güne artıda başladı

Borsa İstanbul güne yüzde 0,21 değer artışıyla 97.530 puandan başladı.

Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu bugünde politik ve siyasi haber akışları takip edilecek.

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