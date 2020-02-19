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Erdoğan noktayı koydu: 'Lüzumsuz gündem'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde ortaya çıkan darbe söylentilerine noktayı koydu.

Erdoğan noktayı koydu: 'Lüzumsuz gündem'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde ortaya çıkan darbe söylentilerine noktayı koydu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:35
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Erdoğan noktayı koydu: 'Lüzumsuz gündem'

Son günlerde tekrardan tartışılmaya başlanan darbe senaryoları ve siyasilerin yorumları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın çıkan söylentiler için ilk yorumu, "Türkiye'yi hedeflerinden saptırmaya yönelik bir yaklaşım." oldu.

Yeni darbe söylentileri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi gündemler, Türkiye’yi ana hedeflerinden sapıtmaya dönük bir yaklaşımdır.

Türkiye’nin enerjisini darbe ile meşgul etmek, hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK’nın içinde demokrasiye bağlı subaylar, darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir.

Bizim dış politikada yaptıklarımızı gölgelemeye, ikinci plana itmeye ve gündemi değiştirmeye yönelik çabalar. Kurumlarımız teyakkuz halinde, ancak endişe edebilecek bir durum söz konusu değil."

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