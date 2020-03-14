Erdoğan, Merkel ve Macron telekonferansla görüşecek

Sığınmacı sorununu görüşmek üzere 17 Mart Salı günü İstanbul'da bir araya gelecekleri açıklanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle görüşecekler.

Üç lider telekonferansa evrilen görüşmelerinde İdlib ve çevresinde yaşanan gerginlik başta olmak üzere, mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerini ele alacaklar.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm yurt dışı programlarının ertelendiği açıklanmıştı.