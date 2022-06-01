Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti! İşte o sorular...

KILIÇDAROĞLU’NA 10 SORU

Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap alacağız. Bu soruları yanıtları açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.