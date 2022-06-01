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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti! İşte o sorular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Yanıtlarsa kendisini muhatap alacağız" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. İşte merak edilen o sorular...
Güncel 01.06.2022, 13:09 01.06.2022, 13:14
KILIÇDAROĞLU’NA 10 SORU
Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap alacağız. Bu soruları yanıtları açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.
- PKK'dan YPG'ye, tüm terör örgütlerini, en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetliyor mu?
- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?
- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi?
- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?
- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkileri karşısında mücadelemize en azından ilkesel olarak destek veriyor mu, vermiyor mu?
- Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinde yürütmeye var mı yok mu?
- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?
- 1000 yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?
- Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi tasfiye etmeyi düşünüyor mu?
- 2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?