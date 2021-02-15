ERDOĞAN: 'KARDEŞLERİMİZİ ALÇAKLARIN ELİNDEN KURTARMANIN HESAPLARINI YAPTIK'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor; Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantıyla hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Sözlerimin hemen başında içinde bulunduğumuz mübarek Receb-i Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

"KARDEŞLERİMİZİ ALÇAKLARIN ELİNDEN KURTARMANIN HESAPLARINI YAPTIK"

Bugün sizlerle ve milletmizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili bir perspekftifte hasbihal etmek istiyorum. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunların hesabını yaptık. Çok uğraştık. Bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik.

Gerek Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım gerek MİT hep birlikte çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada geberdi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki, şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler Savunma Bakanım, grup başkanımız Naci Bey ile de bunu konuştuk.

"ABD'NİN AÇIKLAMALARI EVLERE ŞENLİK"

Bunların parlamentodaki temsilcilerinde de yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, Genelkurmay Başkanım detaylarını anlatacaklar. Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.

Kuzey Irak'a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Teröristlere teslim ettiler. Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her harekatı kendi imkanları ile yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz.

Terör örgütüne ait çıkan, destek veren herkesin eline masumların kanı bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yok diyor. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de bunları öğreneceksin. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bunun bedelini millet size ödetecek. Bu sözüm, demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ile siyasi uzantılarına sınırsız destek verenleredir.