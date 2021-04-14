Erdoğan, 'Kanal İstanbul' ile ilgili yeni kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Kütüphane Söyleşileri'nin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor.

İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız.