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Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi kütüphane açılışında konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Güncel 12.08.2022, 16:10
Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi kütüphane açılışında konuşuyor

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