Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi’nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”
Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi kütüphane açılışında konuşuyor
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Güncel 12.08.2022, 16:10