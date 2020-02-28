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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonla görüştüğünü açıkladı.

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonla görüştüğünü açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma 14:40
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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını aktardı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov,  Rus ve Türk heyetlerinin Ankara'da bugün de görüşmelere devam edeceğini bildirdi.

'Rusya, Ankara'ya başsağlığı diliyor'

Lavrov, "Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.

'İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlıyız'

Suriye'de gerilimin tırmanmasından kaçınmak için tüm çabaların birleştirilmesinin önemli olduğunu belirten Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını vurguladı.

Kremlin'den açıklama

Liderlerin görüşmesiyle ilgili Kremlin’den de açıklama yapıldı. Açıklamada işe şu bilgiler verildi;

“Putin ile Erdoğan yakın zamanda üst seviyede görüşme düzenlemek için anlaştılar. Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum konusunda ciddi endişeler ifade edildi. Telefon görüşmesinde Kuzey Suriye'de durumun normalleştirilmesi için ek tedbirler alınması ihtiyacı konusunda görüş birliğine varıldı.”

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