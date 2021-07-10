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Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.
Güncel 10.07.2021, 09:31 10.07.2021, 09:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Diyarbakır'da bir araya geldi.
GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
İçkale'de düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.
FAHRETTİN ALTUN PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, Erdoğan'ın seslendirdiği Gönül Dağı türküsü büyük beğeni topladı.