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Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi

Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.

Güncel 10.07.2021, 09:31 10.07.2021, 09:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Diyarbakır'da bir araya geldi.

GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

İçkale'de düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.

FAHRETTİN ALTUN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, Erdoğan'ın seslendirdiği Gönül Dağı türküsü büyük beğeni topladı.

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