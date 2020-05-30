Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı
Mete Gazoz'dan Türkiye rekoru
Mete Gazoz'dan Türkiye rekoru
15 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
15 ilde 2 gün sürecek...
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Erdoğan: "Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 567. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz'. 'Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir' dedi.

Erdoğan: "Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 567. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz'. 'Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir' dedi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:06
2012 Okunma
Erdoğan: "Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kültürümüzde ok ve yay savaş ve avlanmanın ötesinde siyasetten spora birçok manayı bünyesinde barındırır. Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere sahiptir. Ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamına gelir.

Ecdat için okçuluk sosyal ve beşeri hayatı tanzim eden değerler manzumesidir. Bunun için Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaklanmıştır. Çocukluk yıllarımın, gençlik yıllarımın hemen hemen tamamı şu anda bulunduğunuz mekanda geçmiştir. Bu mekanı gerçekten gençlik yıllarımda çok önemli hatıraları var. 

Sporcuların her birine kin gütmesi asla hoş karşılanmazdı. Müsabakalar öncesinde muhakkak besmele çekilir, peygamber efendimize selavat gönderilirdi. Pehlivanların özel hayatlarında tıpkı er meydanındaki gibi yiğit, civanmert olmaları beklenirdi.

Özellikle spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istiyoruz. Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler, saat kaça kadar açık olacak?
Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler, saat kaça kadar açık olacak?
15 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
15 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Banu Özdemir tahliye edildi
Banu Özdemir tahliye edildi
Düğünler ne zaman yapılacak? 2020 Düğün salonları ne zaman, hangi tarihte açılacak?
Düğünler ne zaman yapılacak? 2020 Düğün salonları ne zaman, hangi tarihte açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 günde bitirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 günde bitirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu
Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlük Adasına!
Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlük Adasına!
Ot biçerken bahçede gök taşı buldu
Ot biçerken bahçede gök taşı buldu
İstanbul'da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
İstanbul'da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti
Ayasofya'da Fetih programı Yunanları rahatsız etti
Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu!
Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu!
"TRAFİK CEZALARI % 1.000 ARTTIRILDI" HABERLERİ DOĞRU MU?
"TRAFİK CEZALARI % 1.000 ARTTIRILDI" HABERLERİ DOĞRU MU?
İstanbul'un fethinin gerçek hikayesi
İstanbul'un fethinin gerçek hikayesi
İçişleri Bakanlığından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge
İçişleri Bakanlığından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: SEYAHAT KISITLAMASI 1 HAZİRAN İTİBARİYLE...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: SEYAHAT KISITLAMASI 1 HAZİRAN İTİBARİYLE...
1003 şükür kurbanı kesilecek
1003 şükür kurbanı kesilecek
Bakan Akar: '31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız'
Bakan Akar: '31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız'
Gökyüzünde görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddiası
Gökyüzünde görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddiası
Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatilinin kaç gün olması bekleniyor?
Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatilinin kaç gün olması bekleniyor?
65 yaş ve üstü cuma namazı kılamayacak
65 yaş ve üstü cuma namazı kılamayacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim