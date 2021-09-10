Erdoğan: Enflasyonu kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Kahramanmaraş’taki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.

Ülke içinde çıkartılan suni tartışmaların aynı amaca hizmet ettiğinden şüpheniz olmasın. Bu tartışmaların gerisindeki kişilerin nerelerden beslendiği bitlerinin nasıl kanlandığı teker teker ortaya çıkıyor. Karanlık senaryolarına figüran olarak görenler var. Bu milletin de bu devletin de önünü kesmeye Allahın izniyle kimsenin gücü yetmez.

Biz dosta doğru giden yollarda buluşmak istiyoruz .Bizimle birlikte bu yolda yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açıktır. İhanette ısrar edenlere hak ettikleri cevabı verecek gücümüz de imkanımız da vardır. Kahramanmaraş bunun şahididir.

Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.