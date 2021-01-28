Erdoğan, Elon Musk ile neler konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Mask'la çarşamba akşamı telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin olarak Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin konu başlıklarının ele alındığı duyuruldu.

Sürpriz görüşmenin detayları da dikkat çekici. CNN TÜRK'ün haberine göre görüşmede Türkiye'nin bir süredir devam eden Milli Uzay Programı hakkında Erdoğan, Musk'a bilgi verdi. Eylem planı bittikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha detaylı bilgilendirme de ayrıca yapılacak.

UZAY SEKTÖRÜ İÇİN MALZEME TEDARİKİ

Türkiye, uzay sektöründeki birçok üreticinin askeri kuruluş sayılması nedeniyle yurtdışı malzeme tedarikinde sorunlarla karşılaşıyor. Milli program kapsamında öncelikle bu sorunların giderilmesi hedefleniyor. Elon Musk ile de bu konu ele alındı.

Türkiye'nin uzay programında yerli uyduların geliştirilmesi de önemli bir başlık. Türkiye bu ayın başında yeni nesil uydusu TÜRKSAT 5A'yı, Elon Musk'un Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdi. Bu uydunun yörüngeye oturması 4 ay sürecek. Bu seyre dair gelişmeler de görüşmede ele alındı.

Türkiye'nin milli uydusu olması hedeflenen 2022 yılında gönderilecek olan TÜRKSAT 6A için çalışma konusu da görüşmenin gündemdeydi. Bu konuda Elon Musk şirketi ile temaslar sürecek.

TOGG’UN SERİ ÜRETİMİ

Görüşmenin diğer bir önemli başlığı da yerli otomobildi. Yerli otomobil TOGG'un fabrika inşaatı sürüyor. 2022 yılında ilk otomobilin banttan inmesi hedefleniyor. Elektrikli olacak otomobilin seri üretim sürecine dair Tesla'nın patronu ile de detaylı görüş alışverişinde bulunuldu. Edinilen bilgiye göre Musk, Türkiye ile bu konuda da "işbirliğine hazır olduğu"nu söyledi. Ancak fabrikanın hayata geçmesi sonrası bu işbirliğinin daha da artırılması bekleniyor. Yerli elektrikli otoya dair deneyimler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.