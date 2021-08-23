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Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi için personel alımı yapılacağını duyurdu.

Güncel 23.08.2021, 09:33
Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alımı yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için destek personeli alınacağını duyurdu.

ALIM YAPILACAK PERSONEL SAYISI 5 BİN 872
Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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