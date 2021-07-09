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Erdoğan Diyarbakır’da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreninde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da “Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde konuşuyor.

Güncel 09.07.2021, 17:21 09.07.2021, 17:28
Erdoğan Diyarbakır’da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreninde...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Asıl KCK’sıyla, PKK’sıyla, PYD’siyle, HDP’siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını istismar eden bu çete, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, kentlerin çökmesine neden bunlar değil mi? Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları örgüt militanlarına hesap verir. Devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır, merkezin verdiği araçlar hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi istismarcısıdır.”

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