Erdoğan'dan "yatay mimari" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Salondaki belediye başkanlarına uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz." dedi.

Yatay mimarinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Yatay mimariyle kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz. Şehirleşmenin ne olduğunu da dünyaya göstermiş oluruz. Bu adımı atmazsak çok geç kalmış oluruz. Kibrit kutuları gibi yapılmış binalarla bir yere varamayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki ülkemizde site kültürü anlayışı egemen olmaya başladı. Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli bir şekilde yaşatmak, sanıldığı kadar kolay değildir. Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o kadar fazladır. Artık şehirlerin güvenliğini sadece kolluk güçleriyle sağlayacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli.

BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ

Belediye başkanlarından bir ricam var. Şehirleşmede inşaatların inşasında ve ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucunda. Buradan taviz verilmemeli. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart.

Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimariyle kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz. Şehirleşmenin ne olduğunu da dünyaya göstermiş oluruz. Bu adımı atmazsak çok geç kalmış oluruz. Kibrit kutuları gibi yapılmış binalarla bir yere varamayız."