Erdoğan'dan Soylu'ya destek: Yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın süresinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını, hem işini korumak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Türkiye olarak en az sıkıntıyla atlattık. İki grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir hibenin müjdesini paylaştık.

- Finans piyasalarında zaman zaman görülen, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, büyük bir kısmı manipülasyon ürünü kırılganlıkların önüne geçmek için önlem alıyoruz. AK Parti olarak en büyük başarımız, hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur.

- Bu sinsi operasyonları akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor.

- 1990’lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona ermiştir. Halkımız AK Parti’yi iktidara getirerek yeni bir dönem açmıştır. Benim üniversiteye girdiğim dönemde üniversiteye girme şansı 10'da birdi. Şimdi bu 10'da 10'a yükseldi. Eğitim yolculuğu bitmeyen ve bitmeyecek olan bir mücadeledir. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde adeta destan yazan kurumlar haline dönüştü. Adalet insanın en çok hassasiyet gösterdiği konudur. Adaletin temelinde dışa bağımlılığı kaldırma vardır. Bağımsız ve tarafsız yargı da adaletin temelidir.

- Siyaseti yönlendirecek hale gelecek kadar etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanlarını alarak birer birer çökerttik. Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık.

- Gelin hanım Netanyahu’nun yanına koyuyor, ardından da memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık.

- (Soylu'ya destek) Bu arada ülkede mikserler var. İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık var. Suç örgütleriyle mücadelesinde de yanında olduk, yanında olacağız.