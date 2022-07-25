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Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!
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Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin barış diplomasisi, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyelik şartları, Türkiye - ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye’nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar, gençler için yapılanlar Başkan Erdoğan'ın değerlendireceği başlıklar arasında yer alıyor.

Güncel 25.07.2022, 21:38
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!

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