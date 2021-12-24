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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluğa verilecek cezayı arttırmaya yönelik düzenleme TBMM’ye geldi. Buradan süratle geçirip adımını da atacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir. Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak ya
Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATV - A Haber - A Para Ortak Canlı Yayınında gündemi değerlendiriyor.
Güncel 24.12.2021, 21:46 24.12.2021, 21:55
ATV - A Haber - A Para Ortak Canlı Yayını https://t.co/bZZAMvF4da— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2021