Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçak ile ilgili açıklama...

Askeri eğitim uçağının 3. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında düştüğü belirtilirken, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri bölgeye gidiyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" denildi.

ERDOĞAN'DAN KONUYLA İLİŞKİN AÇIKLAMA

''Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.''