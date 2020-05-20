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Erdoğan'dan hakim ve savcılara çağrı: Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni'ne katıldı. Törene video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır" dedi. Törende ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, dönem birincisine ödül olarak isteği yere atanma hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise bunun şimdilik mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan'dan hakim ve savcılara çağrı: Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni'ne katıldı. Törene video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır" dedi. Törende ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, dönem birincisine ödül olarak isteği yere atanma hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise bunun şimdilik mümkün olmadığını söyledi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:13
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Erdoğan'dan hakim ve savcılara çağrı: Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Hakim ve Savcı Kura Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den bilgi aldıktan sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

İnsanlığın varoluş mücadelesinin en temel unsuru adalettir. Buna inanmayan kimsenin bu mesleği hakkı ile yapması mümkün değildir. Unutmayınız, hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi vicdanında ahlaka ve adalete sahip olmayanların kağıt üzerindeki kararlarının bir önemi yoktur.

“ŞAN ŞÖHRET PEŞİNDE İSENİZ YANLIŞ MESLEĞİ SEÇTİNİZ”

Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir. Ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde kanunlar birer zulüm aracına dönüşebilir. Evlatlarınıza bırakacağınız en önemli miras, tertemiz bir isim olacaktır. Çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret peşinde olan varsa o da yanlışı mesleği seçmiştir.

ERDOĞAN: DÖNEM BİRİNCİSİ İSTEĞİ YERE ATANMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekimi sırasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le birlikte kürsüye çıkan dönem birincisi Ozan Özcan İnce’nin istediği yere atanması gerektiğini söyledi.

Bakan Gül ise “Kurayla oluyor efendim” dedi. Bunu üzerine Erdoğan, “Abdulhamit Bey eğer benim bir takdir yetkim varsa, dönem birincisinin bir ödülü olması lazım, derim” diye ısrar etti. Gül, “Çalışalım efendim” deyince, Erdoğan, gülerek “Bu saatten sonra çalışılmaz, hemen olması lazım” dedi.

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