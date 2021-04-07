Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

CHP Genel Başkanı yarısı yalan yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili, İzmir'e bu iktidar neler yaptı, bir bak ya. CHP'nin geçmişinden bugününe yaptığı en ufak bir yatırım var mı ya. Buram buram darbe iması kokan bildirisi gündem saptırmak olarak yorumlayacak kadar şirazesinden koptu. Şu ifadeye bak. Herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar.

Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar.

"Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir."

"Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz"

"Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır."

"Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz"

"İstanbul'da ne yaptıysak onu sahiplenmeye çalışıyorlar."