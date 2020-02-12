Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri ve İran destekli militanlar sivil halka saldırıyor.

- Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymadı.

- Şubat ayına kadar rejimi gözlem noktalarımızın dışına çıkarmakta kararlıyız, bunun için havada karada ne gerekiyorsa bunu yapacağız.

- İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına göz yummayız.

- Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız.

- İdlib başta olmak üzere Suriye hakının hayatta kalma mücadelesine destek vermek sorumluluğumuz.

- Artık herkes sadece saldırı alanında değil, her yerde bedel ödeyeceğini bilmeli.

- Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilincindeyiz.

- Eğer Suriye terör örgütlerinin ve kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlike altına girer.

- FETÖ’nün siyasi ayağını açıklıyorum; Tolstoy’un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir.

- FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararlarının altında imzası olan benim.

- Kılıçdaroğlu ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. Tek derdi şahsıma ve partiye zarar vermektir.

- FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dökümanlar Meclis'te CHP'liler tarafından sürekli gündemde tutuldu.

​- FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrar etti, bu yapıyı devletin vicdanı diye tarif etti, yaptığımız operasyonları cadı avı' olarak gösterdi.

- Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk.

- Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kaset kumpasının dahi sorumluluğunu dahi bizim üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun?

- 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'na bu aklı veren FETÖ.

- FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

- Malum Genelkurmay Başkanı çıksın şunu söylesin: Biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik. Benim görevim değil.

- Eğer Genelkurmay Başkanı'nı Savunma Akanı yaparak sivilleşme sürecine girdiysek, sivilleşmenin anlamı budur.

- 15 Temmuz ile birlikte FETÖ'cüler büyük oranda TSK'dan temizlenmiş oldu.

- Vesayete, darbelere, cuntaya karşı verdiğimiz mücadelede dün de karşımızda CHP vardı, bugün de CHP var.

- Kasım ayında 2.7 milyar dolar cari fazla elde ettik.

- Ocak ayında otomobil satışlarında yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağlandı. Her gösterge iyiye gidişe işaret ediyor.

- 2020'yi 'Patara yılı' ilan ettik.