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Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız" dedi.

Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız" dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:01
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Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri ve İran destekli militanlar sivil halka saldırıyor.

- Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymadı. 

- Şubat ayına kadar rejimi gözlem noktalarımızın dışına çıkarmakta kararlıyız, bunun için havada karada ne gerekiyorsa bunu yapacağız.

- İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına göz yummayız.

- Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız.

- İdlib başta olmak üzere Suriye hakının hayatta kalma mücadelesine destek vermek sorumluluğumuz.

- Artık herkes sadece saldırı alanında değil, her yerde bedel ödeyeceğini bilmeli.

- Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilincindeyiz.

- Eğer Suriye terör örgütlerinin ve kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlike altına girer.

- FETÖ’nün siyasi ayağını açıklıyorum; Tolstoy’un dediği gibi, birine çamur atmadan önce iyi düşün. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir.

-  FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararlarının altında imzası olan benim.

- Kılıçdaroğlu ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. Tek derdi şahsıma ve partiye zarar vermektir.

- FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dökümanlar Meclis'te CHP'liler tarafından sürekli gündemde tutuldu.

​- FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrar etti, bu yapıyı devletin vicdanı diye tarif etti, yaptığımız operasyonları cadı avı' olarak gösterdi.

- Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk.

- Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kaset kumpasının dahi sorumluluğunu dahi bizim üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun?

- 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'na bu aklı veren FETÖ.

FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

- Malum Genelkurmay Başkanı çıksın şunu söylesin: Biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik. Benim görevim değil.

- Eğer Genelkurmay Başkanı'nı Savunma Akanı yaparak sivilleşme sürecine girdiysek, sivilleşmenin anlamı budur.

- 15 Temmuz ile birlikte FETÖ'cüler büyük oranda TSK'dan temizlenmiş oldu.

- Vesayete, darbelere, cuntaya karşı verdiğimiz mücadelede dün de karşımızda CHP vardı, bugün de CHP var.

- Kasım ayında 2.7 milyar dolar cari fazla elde ettik.

- Ocak ayında otomobil satışlarında yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağlandı. Her gösterge iyiye gidişe işaret ediyor.

- 2020'yi 'Patara yılı' ilan ettik.

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