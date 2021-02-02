Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satrıbaşları:

''Bütün yollarımız duble yol olacak' dediğimizde bunu dalga konusu yapmışlardı. Tabii biz kulak asmadık. Kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık''

''Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu. Trafik kazalarında içimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır'