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Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii' paylaşımı "Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." dedi.
Güncel 23.07.2020, 00:01 23.07.2020, 00:05
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Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir videolu bir paylaşımda bulundu
Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020
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