Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii' paylaşımı "Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin"

Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir videolu bir paylaşımda bulundu

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ