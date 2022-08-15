Son Dakika
Erdoğan'dan AK Parti'nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı" kapsamında canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı" kapsamında canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Güncel 15.08.2022, 20:03 15.08.2022, 20:58
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR
Birdik 21 olduk, birbirimize kardeş olduk.
21 yıl önce AK Parti'nin kuruluş müjdesini paylaştık.
Okuduğumuz şiiri bahane edenlere AK Parti'yi kurarak cevap verdik.
Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum.
Asırlık eksikleri tamamlayarak ülkemizi yukarıya taşıdık.
Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin kardeşliğimizi zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.
Sandığa gidildiğinde hizmete bakılacak. Milletimiz her şeyi gözden geçirecek.