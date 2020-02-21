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Erdoğan bu akşam Putin'le İdlib hakkında görüşecek

Erdoğan: Putin ile telefon görüşmem olacak, İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız.

Erdoğan bu akşam Putin'le İdlib hakkında görüşecek

Erdoğan: Putin ile telefon görüşmem olacak, İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız.

21 Şubat 2020 Cuma 15:17
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Erdoğan bu akşam Putin'le İdlib hakkında görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız" dedi.

Cuma çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız.
  • Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem.
  • İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor.
  • (Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi.
  •  Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru.
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