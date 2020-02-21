Erdoğan bu akşam Putin'le İdlib hakkında görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız" dedi.

Cuma çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: