Erdoğan Brüksel'de: 4 başlık görüşülecek

Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasının hareketlenmesinin ardından Avrupa'ya mülteciler konusunda destek çağrısı yapmış, aksi takdirde kapıların açılacağını söylemişti.
MÜLTECİ SORUNU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'dan istediği desteği alamayınca dediğini yaptı ve sınır kapılarını açtı.
Mültecilerin Avrupa kapılarına dayanmasıyla birlikte, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede mülteci paniği başladı.
Bu kararın ardından Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey isimleri, soluğu Türkiye'de aldı, Avrupalı liderler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, kapıların kapanmasını istedi.
Yaşanan sürecin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin kalbinin attığı Brüksel'e gitme kararı aldı.
VİZE SERBESTİSİ, MALİYET PAYLAŞIMI, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ, YENİ BİR ŞEHİR
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 konuyu gündeme getireceği öğrenildi.
Erdoğan'ın AB'den taleplerinin ilk sırasında, vize serbestisinin olduğu öğrenildi.
Bunun dışında; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, mülteciler nedeniyle oluşan maliyetlerin eşit oranda paylaşımı ve Suriye'nin kuzeyinde kurulacak şehrin inşası da masaya yatırılacak.