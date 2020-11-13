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Erdoğan: Bayrağımıza göz dikenleri komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı.

Güncel 13.11.2020, 13:36
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Erdoğan: Bayrağımıza göz dikenleri komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor

Çorlu'daki 105. Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen '41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor" dedi.

Erdoğan, "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor" ifadelerini kullandı.

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