Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu

81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde görev alan kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğunuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı ve güvenimizi bir kat daha artırmıştır.

11 MİLYONDAN FAZLA ÜYEMİZ VAR

İnşallah sadece 2023 değil, 2053 ve 2071. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen görevlerini başarıyla yönetiyor. Bu kardeşlerimizden iş alanından bürokrasiye kadar çalışmalarıyla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 Meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor.

Partimiz gençlik üye kaydı konusunda 1 numaradır. Türkiye'deki hiçbir siyasi partide böyle bir durum söz konusu değildir. Topunu getirin hiç biri biz etmez. Toplamda 11 milyonu aşan üyemiz var.

"BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYEN SİZLERDİNİZ"

Gençler, sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de Kut'ül-Amare'de siz vardınız. Çanakkale'de Balkanlar'da siz vardınız. Gaziantep'te Maraş'ta siz vardınız. Sakarya'da İzmir'de Dumlupınar'da siz vardınız. Bu bayrağı yere düşürmeyen sizlerdiniz. Alçak teröristlerin karşısına dikilen Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz. 15 Temmuz Gecesi hain FETÖ'cülerin karşısına dikilen Ömer Halisdemir'ler Abdullah Olçok'lar sizlerdiniz.

Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşını altına koyan Fatih'in yoldaşlarısınız. Dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Birliğimizin teminatısınız. Sizler aklını ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindekilerin emrine veren değil, ülkesine hizmet etmeyi seçenlersiniz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Bu kardeşiniz 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na indi. Orada bir kişi daha vardı. Ne yaptı, kaçtı! Sonra da "haberim yoktu, beklerdim" diyor. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın. Bitiksin. Bu işler korkakların işi değil!

Yalanı, çarpıtmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenleri göreceksiniz. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, milletine hizmet etmek yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz ülkesi ve kendisi için çalışanı muhakkak görür. Halkın gönlünü kazanarak hizmet ederek kazanmak yerine, dış güçler için çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın..

Milletimiz ülkesi ve kendisi için çalışanı muhakkak görür. Halkın gönlünü kazanarak hizmet ederek kazanmak yerine, dış güçler için çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için çalışan, proje üretenler yerine siyaha beyaz, beyaza siyah demeyi siyaset zannedenler göreceksiniz, örnek almayın. Sıra fedakarlığa gelince istikametini bozanlar göreceksiniz. Ekmeğini yediği, para kazandığı, her şeyini borçlu olduğu ülkesine ihanet edenler göreceksiniz. Sapkın düşüncelerini çağdaşlık kisvesi altında aşılamaya çalışanlar göreceksiniz ,sakın örnek almayın..

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