Erdoğan açılışa video konferansla katıldı: Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları;

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin ilk açılan bölümleri bin 35 yatak kapasitesine sahip. Erken tanı ve tedavi merkezinde kullanılmak üzere kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı solunum cihazları Rönesans tarafından Türkiye'ye getirildi.

Tamamı 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip, günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye başlayacak hastanenin diğer bölümlerinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülüyor. Koronavirüs hastaları için hizmete açılan bölümlere, 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesi yerleştirildi.

Hastane 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Ayrıca 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip.

Türkiye'nin yüz akı hastane 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak.

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle tam olarak 15 Mayıs’ta faaliyete geçecektir.

Şimdilik açılan bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız, il genelinde yatış kararı verilmiş hastalarımızın 112 aracılığı ile nakledilerek yatırılması planlandı.

Hizmetin zamanında ve kaliteli verilmesi ve sunulan hizmetin performansının ölçülmesi amacıyla yardım masası bulunmaktadır.

‘Başakşehir Şehir Hastanesi’nde verilen hizmetlere ulaşabilmek için 3434’ü arayarak taleplerini iletiyorlar, bulunduğumuz Merkezi Yardım Masası’nda 40-50 arası personel var.’

Sterilizasyon hastanemizin en önemli yapılarından birisi, 3 ayrı blokta toplamda 5 bin metrekare kapalı alanda kuruldu.

Şu an 456 yatağın 155’ini açmış oluyoruz, 155 yoğun bakım yatağını ve ventilatörü koyarak faaliyete geçirmiş oluyoruz. Her yoğun bakım odamız negatif basınçlıdır ve her biri de tekli odalardan oluşmakta, diyaliz alt yapısı olan odalardadır.

456 yoğun bakım yatağımızı her biri ventilatöre sahip, yani 456 adet ventilatör bulunmuş olacak.

Bu salgın döneminde n çok sorun olan yoğun bakım ve buralarda kullanıla solunum cihazları olmuştur, burada Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bir protatif firmasının geliştirdiği devamında BAYKAR, ASELSAN ve ARÇELİK tarafından üretilen ventilatörlerin de altını çizmek istiyorum. Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibari ile üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir, Şu anda 100 adettir Mayıs ayı itibari ile 5 bine kadar üretilmesini planladık siparişini vermiş olduk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın açıklamasından satır başları;

Sağlık alanındaki dev yatırımların Türkiye’yi nasıl güçlü kıldığını çok dhaa iyi anlayabiliyoruz, koronavirüs salgını pek çok ülkeyi aciz bırakırken Türkiye ayaklarının üstünde dimdik duruyor.

Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bugün yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız sizin talimtlarınızla tedbirlerimizi almaya başladık, sağlık bakanlığımızın envanteri aslında güçlü ama biz süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğu bilinciyle hareket ettik.

Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz, işte bu yüzden bu cihazları üretmek için harekete geçtik. Çünkü biz AR-GE altyapımıza ve mühendislerimize güveniyoruz.

Onlarda mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi bir sürede solunum cihazlarını üretim bandından indirdiler.

İnşallah Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız sağlık çalışanlarımızın insan üstü emeklerine katkı sağlamak.

Sayın Cumhurbaşkanım sizin vizyonunuzla biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için ürettik, ülkemizin ihtiyacı olmadığı durumlarda bu cihazlar başka ülkelere de çok rahatlıkla gönderilebilir.

Bu Türkiye’nin gücüdür, bu Türk mühendislerinin gücüdür.

BİYOSİS Kurucusu Cemal Bey;

Bu süreçte Sanayi Bakanlığımızın yoğun bir koordinasyonuyla 3 firma bir araya gelip bütün dünyanın peşinde olduğu bu cihazların üretimi başarıyla tamamlandı, bu süreçte bize bu fırsatları sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz.

BAYKAR - Selçuk Bayraktar: MÜHENDİSLERİMİZ "BİZİ BİR ODAYA KAPATIN" DEDİLER



BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da açılıştaki kısa konuşmasında “mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar inşallah mayıs ayı sonuna kadar da bu solunum cihazlarından 5 bin tane üretmiş olacağız.” dedi.

"Bundan yaklaşık bir ay kadar önce projeyi size sunduğumuzda inanıyorum Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar demiştiniz bu bize büyük bir moral oldu. Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı 4 Türk şirketi bir araya geldi. İnşallah da Mayıs ayı sonuna kadar da 5 bin adet cihazı teslim etmiş olacağız."

Bugün dünyanın üretiminde zorluk çektiği bir cihazı yerli olarak üretmiş olduk, ben buradan başta size, Sayın Sağlık Bakanımıza ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etmek istiyorum.

120’den fazla mühendis çalıştı onlara da çok teşekkür ediyorum.

ARÇELİK;

Hayatımızdaki en gururlu an, 2 haftada çok güvenli bir protatip yapıp bunu 4 haftada seri üretilebilir bir hale getirdik. Bu süreçte Saplık bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Koç Holding ve paydaşlarımız inanılmaz destek oldular. 100 tane ARÇELİK’ten mühendis hayatlarındaki en keyifli uykusuz geceleri yaşadılar 7/24 çalıştık.

Başta ülkemize sonra dünyaya bir nefes olan bu projenin bir parçası olmak en büyük gururumuz, başta size olmak üzere bize bu yolu açan herkese çok teşekkür ediyorum.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bey;

Sizin liderliğinizde milli teknoloji vizyonu ile savunma sanayimizin yakaladığı başarı bütün dünyada gıptayla izleniyor.

Sizler Türk mühendislerine her zaman güvendiniz ve bugün sizin bu güveninizin çok anlamlı bir ürünü ortaya çıkmış oldu.

Bizlere verdiğiniz bu fırsat için saygı ve hürmetlerimi teşekkürlerimi sunuyorum.