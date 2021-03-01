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ERDOĞAN AÇIKLADI, İŞTE MADDE MADDE YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI...

Kabine toplantısında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları ele alındı. Yapılan kritik toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında alınan yeni tedbir ve esneme kararlarını açıkladı.

Güncel 01.03.2021, 20:32 01.03.2021, 20:37
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ERDOĞAN AÇIKLADI, İŞTE MADDE MADDE YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI...

 İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları....

Koronavirüs tedbirleri üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. 18 Mart 2020'de bilim insanları, iş dünyamızla ilgili yaptığımız toplantının ardından ortak akıl ve karar ürünü olarak ortaya çıkan kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Salgının yayıldığı dönemde tedbirleri sıkılaştırırken, seyrin aşağı olduğu hallerde normalleşme adımlarımızı atmıştık.

Elbette herşeye rağmen salgın tedbirleri sebebiyle işi bozulan, geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Bunları yakından takip ederek pekçok yöntemle kendilerini desteklemeye çalıştık ve çalışıyoruz. Salgının 1 yıllık seyrinin sonuçlarına baktığımızda, Türkiye hem sağlık hizmetleri, hem önleyici tedbir, ekonomik destek bakımından herkesin takdir ettiği bir yerde durmaktadır.

Her konuda örnek alınan bir ülke durumundayız. 9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan sayısıyla Türkiye dünyada ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Hiçbir vatandaşımızı doktorsuz, ilaçsız, maskesiz bırakmadık. Birilerinin sürekli sorup durduğu Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik, aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işaretidir.

Salgının seyrine göre ihtiyaç duyulan her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle ilgilidir. Salgının yayıldığı ortamda normalleşme adımlarını atmak mümkün değildir. Türkiye coğrafi alan ve nüfus itibariyle büyük ülke oülduğu için adımlarımızı kademeli olarak atmamız gerekir.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdık. 81 vilayetimizi renklere ayırdık. Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir.

İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli ülkelerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüzyüze sınavlarda yapılacak.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır."

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