Erdoğan açıkladı! Depremin maliyeti 104 milyar dolar

Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor.Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil..

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tanımlıyor. Artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Depremden etkilenen illerimizin bazıları son günlerde sel afeti ile mücadele ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı ise 866 bine varıyor. Depremin yol açtığı zarar 104 milyar doları buluyor. Hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Türkiye, 90 ülkeden gelen 11 bin personelin desteğini yanında buldu. Telefonla arayarak, mesaj göndererek ya da bizzat gelerek destek olanlar oldu. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletlerin sergilemiş olduğu dostluğu unutmayacağız. Konferansta yapacağınız katkılar depremin yaralarını sarma ve afetin izlerini ortadan kaldırma çabalarımızda bize yardımcı olacaktır. Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Deprem bölgesini yeniden inşa ve ihya edeceğiz. 1 yıl içerisinde konut ihtiyacını karşılayacak şekilde çalışacağız.

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