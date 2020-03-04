Erdoğan'a hakaret etti! Mecliste yumruk yumruğa kavga...

TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un konuşması sırasında AKP’li millletvekilleri sıralara vurdu. AKP’li bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine CHP’li vekiller de karşılık verdi.

Çıkan karmaşada vekillerin yumruklaştığı görülürken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kavgaya dönüşen sözlü atışmalar sonrası Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Engin Özkoç hakkında soruşturma baştaldığı haberi geldi.

Hakkında fezleke hazırlanacak olan Özkoç, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla karşı karşıya.

ÖZKOÇ NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün yaklaşık üç saat önce yaptığı basın toplantısında aşağıdaki tweet'inde de yer alan şu konuşmayı yapmıştı:

Engin Özkoç@enginozkoc BOP’un eşbaşkanı olan, 3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi,



Halsiyetsizdir!

Şerefsizdir!

Onursuzdur!



Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!

Özkoç “Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” demişti.

Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız

Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik siyasiler ve vatandaşlar tarafından hakaretler olmuş bunla ilgili suç duyurularımız olmuştu. Ama bugün Engin Özkoç'un açıklamaları daha önce siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız nitelikte düzeysiz, seviyesiz açıklamalar olarak nitelendirmek lazım.

"Bu açıklamayı CHP'nin sözcüsü sıfatıyla yaptığına göre, CHP'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik yürüttüğü hakaret kampanyası ve hakaret içerikli siyasette yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor bu açıklamalar.

"Şu ana kadar CHP'den bu açıklamaya ilişkin bir açıklama olmadı. Buna özellikle dikkat çekmek isterim. Hazırlıklarımıza başladık. Hukuki olarak yarın yasal yollara başvuracağız."

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'dan ilk açıklama



TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç'un Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarfettiği hakaretlerle ilgili ilk açıklama geldi. Şentop, 'Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir' ifadelerini kullanırken, AK Parti'nin önde gelen isimleri de Özkoç'un sözlerine sert tepki gösterdi

İŞTE ŞENTOP'UN AÇIKLAMALARI

Ben bu ifadeleri kullanan zatı kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir. Bununla ilgili husus normal yargının incelemesi konusunun içerisindedir. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır.

AK PARTİ'DEN ART ARDA SERT AÇIKLAMALAR

"CHP TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır." dedi..

HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

'HEM MİLLET HEM HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise skandal ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünal, ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA AYNI SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, haindir” ifadelerini kullanmıştı.

NE DEMİŞTİ?

Erdoğan partisinin grup toplantısında İdlib’deki şehitlere ilişkin, “Terörle mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiğimiz binlerce şehidimize Suriye’de malum yenileri ekleniyor. Son olarak İdlib’de rejimin saldırısında hayatını kaybeden 36 askerimizin de aralarında olduğu nice askerimizi toprağa verdik. Hiçbir şehidimizin tek bir damla kanı boşa gitmiyor”

“Bu zatın gönlünün başka yerlerde olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu Esed’in Suriye’de İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde duruyor. Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, haindir” diye konuştu.