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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz"
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan hizmetler için düzenlenen, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada," Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile ilgili alakalı sıkıntıları aşacak, imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.
Güncel 22.07.2022, 14:51 22.07.2022, 14:53