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Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan hizmetler için düzenlenen, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada," Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile ilgili alakalı sıkıntıları aşacak, imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.

Güncel 22.07.2022, 14:51 22.07.2022, 14:53
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...

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