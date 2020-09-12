Erdal Eren kimdir? Erdal Eren ne zaman, neden idam edildi?

12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilen askeri darbenin ardından idam edilen Erdal Eren, 12 Eylül darbesinin 40. yılında yeniden gündemde. Peki Erdal Eren kimdir?

ERDAL EREN KİMDİR?

Erdal Eren, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi olduğu dönemlerde aynı zamanda Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği'nin de üyesiydi.

30 Ocak 1980 tarihinde Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, MHP'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması olan Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürüldü.

Bunun üzerine Sinan Suner'in öldürülmesini protesto etmek isteyen bir grup, 2 Şubat 1980 günü bir gösteri düzenledi ve göstericiler arasında Erdal Eren de bulunuyordu. Düzenlenen gösteride 24 kişi gözaltına alındı ve gösteri esnasında çıkan çatışmada er Zekeriya Önge hayatını kaybetti. Er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Erdal Eren, yargılandı ve suçu onandı.

Bir askeri inzibat erini öldürme suçundan hüküm giyen Erdal Eren için idam kararı verildi. Ancak Erdal Eren'in idamı için iddialara göre yaşı tutmuyordu. Zira ailesi Erdal Eren'i nüfusa yaşı büyük olarak yazdırdığını belirtmişti ve fizyolojik olarak 18 yaşından küçük olduğu ve gerçek yaşının tespiti için kemik grafilerinin çekilerek tıbbi tespit yapılması istendi.

Askeri Yargıtay Direler Kurulu ise "doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı" kararını verdi ve Erdal Eren için verilen idam cezasını onayladı ve 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkum edildi.

Erdal Eren, idam edilmeden 16 saat önce kendisini ziyaret eden gazeteciler Savaş Ay ve Emin Çölaşan'a, "avukatıyla görüştürülmediğini, 18 yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, yaşının 18'den küçük olduğunu tespit edecek olan kemik testi yapılması talebinin kabul edilmediğini, vurduğu söylenen jandarma erine çok uzaktan ateş açtığını ama otopside yakın atışla öldüğünün kanıtlandığını, kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını" söyledi.

12 Eylül darbesinin ardından Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan idam cezası, 13 Aralık 1980'de Erdal Eren'in Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edilmesiyle yerine getirildi.

Erdal Eren'in mezarı Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunmaktadır.