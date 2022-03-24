Ephorıa Cassıe'nin sabah 4 rutini büyük ilgi görüyor!

Euphoria dizisi

Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell'in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria'da 17 yaşındaki Rue'nun hikayesi anlatılıyor..

Euphoria dizisinin konusu ne?

17 yaşındaki Rue ve olaylı hayatı anlatılıyor. Kendi kimliğini bulmaya çalışan Rue, arkadaşlarının da etkisi ile yeni alışkanlıklar edinir. Ancak edindiği alışkanlıklar hayatının altüst olmasına ve travmalar yaşamasına neden olur.

Okuldaki sevdiği erkeğe kendini göstermeye ve dikkat çekmeye çalışan 17 Yaşındaki Cassıe, Saat 07:00'daki dersine sabah 04:00'da uyanarak bakımlarını tamamlar. Kendine uzun bir bakım rutini yapan Cassıe, saatlerce hazırlandıktan sonra okula gider ancak sevdiği erkeğin dikkatini çekemez. Dikkat çekmek için her sabah aynı rutini uygular. Cassıe'nin yaptığı sabah 04:00 rutini sosyal medya kullanıcılarının ve youtuber'ın ilgi odağı oldu. Türkiye'de Cassıe'nin bakım rutinini uygulayan sosyal medya fenomenleri sabah 04:00'de kalkarak aynı bakımlarını yapıp takipçileri ile paylaştı. Durum böyle olunca internet üzerinde dizi fenomen haline geldi ve dizinin konusu, oyuncuları vatandaşlarda merak konusu oldu.

EUPHORİA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zendaya (Rue Bennett): 1 Eylül 1996 yılında Amerika doğan Zendaya, Primetime Bir Emmy Drama Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu Ödülü’ne sahiptir. Euphoria dizisinde Rue Bennet karakterini canlandırmaktadır.

Hunter Schafer (Jules Vaughn): 31 Aralık 1998 yılında Amerika’da doğan oyuncu, Euphoria dizisinde Jules Vaughn karakterini canlandırmaktadır.

Barbie Ferreira (Kat Hernandez): 14 Aralık 1996 yılında Amerika’da doğan oyuncu, Euphoria dizisindeki Kat Hernandez karakteriyle tanınmaktadır.

Jacob Elordi (Nate Jacobs): 26 Haziran 1997 yılında Avustralya’da doğan oyuncu, The Kissing Booth ve Euphoria’daki rolleriyle tanınır.

Sydney Sweeney (Cassie): 12 Eylül 1997 yılında Amerika’da doğan oyuncu, Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandırmaktadır.

Alexa Demie (Maddy Perez): Amerikalı aktris ve şarkıcı olan Demie, Euphoria dizisinde Maddy Perez karakterini canlandırmaktadır.